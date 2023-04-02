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Galatasaray - Adana Demirspor maçı yazar yorumları

Spor yazarları, Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçı değerlendirdi. İşte kritik galibiyet için yapılan o yorumlar...

Giriş: 02.04.2023 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • "KENDİ OKAN'INI BULDU"

    UĞUR MELEKE: "Bir müsabakada orta sahalar kaybolduysa, oyun Rus ruletine döndüyse genelde maçın kahramanı o kaosun içinde kaybolanlardan değil, soğukkanlı kalabilenlerden çıkar. İşte Midtsjö’nün tanımı tam da bu zaten: Isınan maçta soğuk kalabilen, kaosa dışarıdan bakabilen bir adam. Okan Buruk da futbolculuğunda çok fazla gol atmaz, ama en kritik anlarda sahneye çıkmayı başarırdı. Bu maçta da kendi kulübesinden kendi Okan’ını bulup çıkarıp maçı kazandı genç teknik adam..." (Hürriyet)

  • "ÇOK ÖNEMLİ BİR ENGELİ GEÇTİ"

    AHMET ÇAKAR: "Galatasaray, hayati bir üç puan aldı. Aslında maça baktığımızda pekala kaybedebilirlerdi de… Adana Demirspor'un direkle irtibatlı iki topu ve aynı zamanda Nelsson'un çizgiden çıkarttığı çok önemli bir pozisyonu var. Şimdi pozitif yönden fatura Okan hocaya çıkacak. Kimsenin tahmin edemediği bir değişiklikle Midtsjö'yü sahaya sürdü ve 3 puanı aldı. Sonuçta Galatasaray, çok ama çok önemli bir engeli iyi oynamasa da rakibine pozisyon verse de kazanmasını bildi." (Sabah)

  • "OKAN BURUK ÖZ ELEŞTİRİ YAPMALI"

    ÖMER ÜRÜNDÜL: "Okan Buruk bu maçtan sonra kendine bir öz eleştiri yapmalı. Bir yıldız futbolcunun değil bir şeyler yapmak ayakta dahi duracak hali yoksa ve onu 84 dakika oyunda tutuyorsan diğer futbolcuların güvenini kaybedersin. Galatasaray'da Sacha Boey'de bir düşüş var. İki stoper çok başarılıydı. Ben en çok Rashica'yı beğendim." (Sabah)

  • "BELKİ DE ŞAMPİYONLUĞU GETİRECEK"

    ERMAN TOROĞLU: " dakikaya kadar gol olmamasına rağmen heyecanlı bir maç izledik. Çok pozisyon yoktu, bol ikili mücadele vardı. Topla daha fazla oynayan Galatasaray olmasına rağmen Adana Demirspor akıllı oynadı. Çok iyi alan savunması yaptılar. Birbirleriyle fazla açılmadılar, Galatasaray'a fazla pozisyon vermediler. Maç o hale geldi ki iki taraf da kazanabilirdi ve ben bu satırlara geldiğimde Galatasaray golü buldu. Midtsjö'nün attığı şu gol için şu cümleyi yazabiliriz; altın vuruştu, altın goldü, belki de Galatasaray'a lig şampiyonluğunu getirecek. Çünkü aksi olsa çok farklı senaryolar çıkacaktı ortaya." (Sabah)

     

  • "YÜRÜYÜŞÜNÜ PERÇİNLEDİ"

    LEVENT TÜZEMEN: "Midtsjö öyle bir gol attı ki, Nef Stadyumu bir anda bayram yerine döndü. Midtsjö öyle bir gol attı ki, psikolojik olarak G.Saray'ı ayağa kaldırdı. Okan Burak'a, arkadaşlarına ve G.Saray yönetimine Sırat Köprüsü gibi bir maçta dopdolu bir moral yükledi. Midtsjö öyle bir gol attı ki, derbi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'G.Saray takıldı' sevinçlerini kursaklarında bıraktı ve onların psikolojilerini olumsuz etkiledi. Bu üç puan G.Saray'ın şampiyonluk yürüyüşünü perçinledi." (Sabah)

  • "DERBİYİ RAHAT İZLEYECEK"

    ENGİN VEREL: "Fredrik Midtsjo'nun sakatlıktan golle dönmesi Galatasaray adına bu sezonun en özel anlarından biriydi. Galatasaray'ı şampiyonlukta avantajlı yapan da bu yüksek gerilimli maçları bir şekilde lehine çevirmesi oluyor. Galatasaray zor da olsa kazandı ve şimdi derbiyi daha rahat izleyecek." (Akşam)

  • "3 PUANI KİMSE KÜÇÜMSEMESİN"

    OSMAN ŞENHER: "Galatasaray’ın eski Galatasaray olmadığını kabul ediyoruz ama unutmamak lazım bu Adana Demirspor Süper Lig’in en iyi takımlarından bir tanesi. Her takımın canını, ister içerde ister dışarda yakabilir. Bunun için Galatasaray’ın aldığı üç puanı hiç kimse küçümsemesin! Her şeyi bir kenara bırakın iki takım da sahada olağanüstü mücadele etti. Resmen savaştılar. Maç berabere de bitebilirdi, rakip takım da galip gelebilirdi. Zaniolo gibi çok büyük bir yıldız maçın kaderini değiştirdi, penaltıdan maçın sonucunu belirleyen golü attı. Yunus sonradan oyuna girmesine rağmen şimdiye kadarki en iyi performansını gösterdi, penaltıyı kazandırdı." (Milliyet)

  • "HAKLI ŞEKİLDE KAZANDI"

    NİHAT KAHVECİ: "Midtsjö'nin golüne altın gol derim. Sakatlıklar geçirmese zaten oyuna girerek kalitesini gösteriyordu. İki yıl gol atma böyle maçlarda gol at dedirtir yani. En kritik anda, şampiyonluk gelirken maç sayısının azaldığı dönemde kilidi açan oyuncu oldu. Rashica iyi bir pas verse Gomis üçüncü golü bulacaktı. Yunus'un da bir pozisyonu vardı, yani iki golden sonra da Galatasaray maçı bırakmadı. Maçlar azaldıkça bu gelişimleri göstermek çok kritik. Önemli bir viraj alındı. Haklı bir şekilde kazandılar"

     

  • "ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

    NECATİ ATEŞ: "Galatasaray takılsa Fenerbahçe derbiyi kazansa 1 puana iniyordu. Onun için çok önemli galibiyet oldu. Zor mücadele oldu. Artık zaten tüm maçlar çok zor. Şampiyonluk maçları böyle zor olur. Midtsjö yayın üzerinden kalecinin göremeyeceği şekilde güzel bir gol attı. Gomis'in oyuna girmesi bile kazanmakta faktör oluyor. Sezon başında işleri iyi gitmezken kurtarıcı olmuştu. Galatasaray adına çok kritik bir galibiyet oldu"

  • "F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI"

    RIDVAN DİLMEN: "Galatasaray'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ayıran bir özellik var. Oyundan bağımsız skor alabiliyor. Okan Buruk, Konya'da sistemden taviz verdiği için puan kaybetti. Bu maçtaki tercihleriyle Konya'daki mağlubiyeti kendine yazdığını görüyorum. Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör evine gidip duş aldıkları zaman derbiyi hangi gözle izleyecekler. Derbide bu maçın pek bir etkisi olmayacaktır. Son 10 dakikada Fenerbahçe 1-0 önde olursa farklı, Beşiktaş 1-0 önde olursa da farklı olacak. Çünkü iki takım için de kazanılması gereken bir maç. Bu yüzden her iki takım adına da farka gidebilir. Son bölümde teknik direktörsüz bir oyun olacak."

     

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