"BELKİ DE ŞAMPİYONLUĞU GETİRECEK"

ERMAN TOROĞLU: " dakikaya kadar gol olmamasına rağmen heyecanlı bir maç izledik. Çok pozisyon yoktu, bol ikili mücadele vardı. Topla daha fazla oynayan Galatasaray olmasına rağmen Adana Demirspor akıllı oynadı. Çok iyi alan savunması yaptılar. Birbirleriyle fazla açılmadılar, Galatasaray'a fazla pozisyon vermediler. Maç o hale geldi ki iki taraf da kazanabilirdi ve ben bu satırlara geldiğimde Galatasaray golü buldu. Midtsjö'nün attığı şu gol için şu cümleyi yazabiliriz; altın vuruştu, altın goldü, belki de Galatasaray'a lig şampiyonluğunu getirecek. Çünkü aksi olsa çok farklı senaryolar çıkacaktı ortaya." (Sabah)