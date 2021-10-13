Telekom şirketinin sponsorluğunun bitmesi ile boşalan Galatasaray stadyumunun isim hakkı kendini 'önce iyi bir Galatasaraylı' olarak nitelendiren Erden Timur'un yönetim kurulu başkanı olduğu Nef şirketine verildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin içinde bulunan stadyumun adı artık Nef Stadyumu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Türk spor tarihinin en büyük isim sponsorluğu" olarak tanımladığı anlaşmayı Erden Timur ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas birlikte açıkladı. Yapılan toplantıda Erden Timur'un şimdiye kadar gönül verdiği Galatasaray'a maddi manevi yardımları karşılığında Başkan Elmas'ın "Galatasaray'a başkan olmasını isterim" sözleriyle minnettarlığını dile getirmesi dikkat çekiciydi.

80 MİLYON DOLAR GELECEK, KULÜP UÇACAK MI?

İşin en önemli yanı tabii ki sponsorluk tutarı. 5+5 yıllık anlaşma gereği stadyumun ismini alan Nef, bunun karşılığında Galatasaray'a toplam 725 milyon lira (80.5 milyon dolar) yani yıllık yaklaşık 72,5 milyon lira (8 milyon dolar) ödeyecek. Rakama bakıldığında Galatasaray taraftarı 80 milyon doların bir anda kulübün kasasına gireceğini ve bu para ile süper transferler yapılacağını bekleyebilir. İki açıdan bu artık imkansız. Bunlardan birincisi Galatasaray yeni yönetimi ile artık Avrupa'da oynayamayacak düzeye gelmiş yaşlı ve pahalı futbolculardansa genç ve potansiyelli aynı zamanda maliyeti de daha az futbolcuları tercih etmesi. Bu mantıkla kulübün maliyetlerini giderek düşürmesi ve daha da düşürmeyi amaçlaması. İkincisi ise matematik.

YILLIK 8 MİLYON DOLAR AZ MI?

Öncelikle şunu söylemekte fayda var; pandeminin yarattığı ekonomik zorlukların yanı sıra Türk futbol dünyasının azalan marka değerinin futbol kulüplerine olan ilgiyi azaltması sonrası 3 büyükler dahil kulüplerin sponsor bulmakta zorlandığı ortamda yıllık 8 milyon dolarlık isim hakkı önceki anlaşmalar da gözönüne alındığında kendini 'Önce iyi bir Galatasaraylı' olarak tanımlayan Timur'un fedakârlığı olarak yorumlanabilir. Bu fedakarlık da Başkan Elmas tarafından sık sık dile getirildi. Diğer yandan yine Bakan Elmas'ın da belirttiği gibi bir önceki telekom şirketi ile yapılan anlaşmanın 30 milyon lira olduğu gözönüne alındığında rakam hiç de fena görülmüyor.

ENFLASYONİST DÖNEMDE TÜRK LİRASI İLE UZUN VADELİ ANLAŞMA

Bir gerçek de şimdiye kadar yapılan anlaşmaların döviz bazlı olması nedeniyle hesaplamaların ve karşılaştırmaların hep dolar veya Euro bazında yapılıyor olması. Telekom şirketinin 30 milyon liralık anlaşması 1 yıllıktı, önceki anlaşma ise 10 yıllık ve yıllık yaklaşık 10 milyon dolar civarındaydı. Açıklanan haliyle yıllık 8 milyon dolar bu koşullarda hiç fena görünmese de ekonominin genel gidişatı bu düşünceyi bozuyor. Çünkü pandeminin dünya ekonomisine bir hediyesi olarak önümüzdeki yıllarda tüm dünyada ve tabii ki Türkiye'de enflasyonist bir süreç bekleniyor. Bu doğrultuda Türk Lirası'nın değer kaybı da olası. İşte anlaşmanın TL bazında yapılması ve sorularımız üzerine sponsorluk ücretinin her yıl yaklaşık olarak eşit miktarda yani 72.5 milyon lira olarak ödenecek olması beklentiler ışığında ilk yıl hariç Galatasaray'ın gelirinin reel olarak giderek düşeceği anlamına geliyor. Örneğin bir sonraki yıl enflasyon yüzde 50 olursa kulübün geliri reel olarak yarı yarıya düşecek demektir. İkinci, üçüncü ve diğer yıllar getiri reel olarak daha da azalacak.

GERÇEK İKİ AÇIKLAMADA SAKLI

Yine bir gerçeği vurgulayalım. Anlaşmanın Türk Lirası bazında yapılması Türk Parasının Kıymetini Korumu Kanunu gereği zorunlu hale geldi. Türk Lirası anlaşma bir tercih değil ancak yine de enflasyon beklentilerinin yüksek olduğu ülkelerde anlaşmalar ya sözleşme tutarlarının büyük bölümünün ilk yıllarda ödeneceği azalan ödeme tutarları ile yapılıyor veya enflasyon düzeltmesi yapılıyor. Bu anlaşma da her ikisi de yok. Fakat buradan yola çıkarak sözleşmenin kötü yapıldığını söyleyemeyiz. Gerçek ise sadece toplantıda yapılan iki açıklamada saklı. Bunlardan ilki Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Seçim döneminde Galatasaray taraftarına sözler vermiştik, yerine getirmek için çabalıyoruz. Sözlerden bir tanesi de stat isim hakkıyla yeni sözleşmeydi. Bu süreçte ön sözleşme imzalamıştık yabancı bir firmayla ama detay çalışmalarda şartlarda anlaşamadık" sözleri. İkincisi ise anlaşmanın 5+5 yıllık yapılmış olmasına rağmen sponsor çıkarsa sözleşmenin feshedilebilir olmasının bu madde ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmeye konulması. Anlaşılan Erden Timur gerçekten Galatasaray'ın yardımına koşmuş ama sözleşme süresinin o kadar da uzun olmasını beklememek lazım.