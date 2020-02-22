Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Fatih Güler, Mustafa Akıllıoğlu, Eyyüp Ayhan

Galatasaray: Işıl Alben 7, Sude Yılmaz 2, Tilbe Şenyürek 8, Şerife Alperi Onar 5, Stankovic 10, Funda Nakkaşoğlu 19, Meltem Yıldızhan 10, Sinem Ataş 8, Mısra Albayrak 13, Macaulay 5, İnci Güçlü 8

SamsunCanikBelediyespor: Saadet Aysu Keskin 16, Kayra Güler Sağlam, Neslihan Külekçi 4, Madden 19, Trajchevska 14, Dilan Çelik 3, Neslihan Demir, Gamzenur Çiftçi

1. Periyot: 25-11

Devre: 52-23

3. Periyot: 77-45

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Bellona Kayseri Basketbol: 91 - OGM Ormanspor: 69

Çankaya Üniversitesi: 71 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73