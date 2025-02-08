Galatasaray: 87 - Bahçeşehir Koleji: 84 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında Galatasaray, sahasında Bahçeşehir Koleji’ni 87-84 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-kırmızılı ekipte 32 sayı üreten James Palmer Jr oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray 11’inci galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 8’inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

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SALON: Basketbol Gelişim Merkezi HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş GALATASARAY: Palmer Jr 32, Livingston 14, Wallace 13, Delgado 4, Sadık Emir Kabaca 5, Buğrahan Tuncer, Young 4, Izundu 13, Blumbergs 2 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Odiase 18, Smity 5, Cavanaugh 10, Bouteille 7, Şehmus Hazer 5, Kenan Sipahi 5, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 18, Massinburg 5, Furkan Haltalı 2 REKLAM 1’İNCİ PERİYOT: 26-20 DEVRE: 40-55 3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-67 4'ÜNCÜ PERİYOT: 87-84