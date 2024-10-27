Galatasaray: 84 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 78 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 84-78 yendi.
Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 84-78 mağlup etti.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Şakacı, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner
Galatasaray: Livingston 2, Palmer 19, Buğrahan Tuncer 23, Blumbergs 3, Delgado 17, Cummings 13, Izundu 5, Sadık Emir Kabaca 2, Yaman Alişan
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 15, Ayberk Olmaz 12, McLemore 12, Cook 9, Bleijenbergh, Lomazs 22, Shittu 2, Berke Aygündüz 6, Arca Tüloğlu
1. Periyot: 19-18
Devre: 35-38
3. Periyot: 55-63
4. Periyot: 84-78