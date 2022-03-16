Salon: Şehit Mustafa ÖzelSalon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Alberto Sanchez Sixto (İspanya), Veronika Vavrova (Çekya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

Galatasaray: Davis 19, Plum 28, Merve Aydın 5, Evans 8, Krajisnik 4, Gizem Başaran Turan, Melis Gülcan, Gizem Yavuz 4, Sude Yılmaz 8

Szekszard: Friskovec 13, Goree 18, Milic 11, Manyoky 6, Studer 3, Morgan 12, Balint, Krnjic 6

1. Periyot: 19-21

Devre: 45-33

3. Periyot: 62-53

Beş faulle çıkanlar: 37.32 Milic, 38.22 Studer (Szekszard)