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Galatasaray, 156. yabancı futbolcusunu aldı

Sarı-kırmızılılar, 1959 sezonundan bugüne kadar 45 ülkeden 156 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti! Eski Beşiktaşlı Ryan Babel, Galatasaray'da forma giyen 6. Hollandalı futbolcu oldu. Genç oyuncu Valentine Ozornwafor da sarı-kırmızılı formayı terletecek 3. Nijeryalı futbolcu olacak

29.06.2019 - 14:37 | Güncelleme: Futbol
Galatasaray

Galatasaray, 1959 sezonundan bu yana 156 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bugüne kadar 5 kıta ve 45 ülkeden 154 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Yeni transferler Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile bu sayı 156 futbolcuya çıktı.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan'dan oyuncu aldı.

> Babel, 6. Hollandalı

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Ryan Babel, Galatasaray'ın 6. Hollandalı futbolcusu oldu. Galatasaray'da daha önce Hollandalı Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder ve Nigel de Jong forma giydi. Babel, mevcut kadroda bulunan Ryan Donk'un ardından sarı-kırmızılı formayı giyecek 6. Hollandalı olacak.

> Üçüncü Nijeryalı

Valentine Ozornwafor, Galatasaray'da forma giyecek üçüncü Nijeryalı futbolcu konumunda. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Nijeryalı futbolcular Dominic Iorfa ve Henry Onyekuru top koşturdu. Ozornwafor, ülkesini Galatasaray'da temsil edecek üçüncü futbolcu olarak kayıtlara geçecek.

> En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, son 60 yılda 21 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolculardan sonra sarı-kırmızılı takımda en fazla, 16 futbolcuyla Yugoslavlar, 12 futbolcuyla Romanyalılar forma giydi.

> Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya21Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao
Yugoslavya16Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya12Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici
Almanya7Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
Arjantin6

Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero

Fransa6Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso
Hollanda6Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel
Kolombiya5Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino
İsviçre5Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok
Bosna Hersek4Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun4Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya4Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
Portekiz4Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira
İsveç3Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander 
Fildişi Sahili3Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba
Belçika3Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
Senegal3Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama
Nijerya3Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor
Uruguay2Andres Fleurquin, Fernando Muslera
Polonya2Roman Kosecki, Marek Godlewski
Meksika2Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere2Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan2Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana2Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk2Klodian Duro, Lorik Cana
Avustralya2Harry Kewell, Lucas Neill
İspanya2Albert Riera, Jose Rodrigues
Japonya2Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo 
Cezayir2İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli
Fas2Nordin Amrabat, Younes Belhanda
İtalya1Morgan de Sanctis
Sırbistan1Sasa İlic
İran1Naser Sadeghi
Surinam1Ulrich Watson
Litvanya1Gintaras Stauce
Zimbabve1Norman Mapeza
Galler1Dean Saunders
ABD1Brad Friedel
İsrail1Haim Revivo
Makedonya1Goran Pandev
Norveç1Martin Linnes
Yeşil Burun Adaları1Garry Rodrigues
İzlanda1Kolbeinn Sigthorsson
Yunanistan1Konstantinos Mitroglou

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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