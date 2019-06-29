29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, 1959 sezonundan bu yana 156 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüp, bugüne kadar 5 kıta ve 45 ülkeden 154 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Yeni transferler Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile bu sayı 156 futbolcuya çıktı.
Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan'dan oyuncu aldı.
> Babel, 6. Hollandalı
Türkiye'de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Ryan Babel, Galatasaray'ın 6. Hollandalı futbolcusu oldu. Galatasaray'da daha önce Hollandalı Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder ve Nigel de Jong forma giydi. Babel, mevcut kadroda bulunan Ryan Donk'un ardından sarı-kırmızılı formayı giyecek 6. Hollandalı olacak.
> Üçüncü Nijeryalı
Valentine Ozornwafor, Galatasaray'da forma giyecek üçüncü Nijeryalı futbolcu konumunda. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Nijeryalı futbolcular Dominic Iorfa ve Henry Onyekuru top koşturdu. Ozornwafor, ülkesini Galatasaray'da temsil edecek üçüncü futbolcu olarak kayıtlara geçecek.
> En fazla yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, son 60 yılda 21 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolculardan sonra sarı-kırmızılı takımda en fazla, 16 futbolcuyla Yugoslavlar, 12 futbolcuyla Romanyalılar forma giydi.
> Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
|Ülke
|Sayı
|Futbolcular
|Brezilya
|21
|Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao
|Yugoslavya
|16
|Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
|Romanya
|12
|Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici
|Almanya
|7
|Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
|Arjantin
|6
Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero
|Fransa
|6
|Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso
|Hollanda
|6
|Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel
|Kolombiya
|5
|Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino
|İsviçre
|5
|Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok
|Bosna Hersek
|4
|Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
|Kamerun
|4
|Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
|Çekya
|4
|Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
|Portekiz
|4
|Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira
|İsveç
|3
|Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander
|Fildişi Sahili
|3
|Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba
|Belçika
|3
|Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
|Senegal
|3
|Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|3
|Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama
|Nijerya
|3
|Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor
|Uruguay
|2
|Andres Fleurquin, Fernando Muslera
|Polonya
|2
|Roman Kosecki, Marek Godlewski
|Meksika
|2
|Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
|İngiltere
|2
|Barry Venison, Mike Marsh
|Hırvatistan
|2
|Robert Spehar, Stjepan Tomas
|Gana
|2
|Richard Kingson, Ahmet Barusso
|Arnavutluk
|2
|Klodian Duro, Lorik Cana
|Avustralya
|2
|Harry Kewell, Lucas Neill
|İspanya
|2
|Albert Riera, Jose Rodrigues
|Japonya
|2
|Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
|Cezayir
|2
|İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli
|Fas
|2
|Nordin Amrabat, Younes Belhanda
|İtalya
|1
|Morgan de Sanctis
|Sırbistan
|1
|Sasa İlic
|İran
|1
|Naser Sadeghi
|Surinam
|1
|Ulrich Watson
|Litvanya
|1
|Gintaras Stauce
|Zimbabve
|1
|Norman Mapeza
|Galler
|1
|Dean Saunders
|ABD
|1
|Brad Friedel
|İsrail
|1
|Haim Revivo
|Makedonya
|1
|Goran Pandev
|Norveç
|1
|Martin Linnes
|Yeşil Burun Adaları
|1
|Garry Rodrigues
|İzlanda
|1
|Kolbeinn Sigthorsson
|Yunanistan
|1
|Konstantinos Mitroglou
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.
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