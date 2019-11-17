17 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hışım, yaptığı açıklamada, Beyoğlu ve İstanbul'u kruvaziyer turistle buluşturacak, bu sektöre tekrar canlılık sağlayacak Galataport İstanbul'a ilk geminin Nisan 2020'de yanaşmasının beklendiğini bildirdi
Galataport İstanbul'un, 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirildiğini ve Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı vereceğini ifade eden Hışım, projenin önemli sayıda yerli ve yabancı turist çekeceğini vurguladı.
Hışım, projenin yılda 7 milyonu yabancı olmak üzere 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağını belirterek, Galataport İstanbul'un kültürel ve sanatsal açıdan barındırdığı imkanlara işaret etti
Projenin şehrin simgelerinden olacağını vurgulayan Hışım, Galataport İstanbul'un açılması sonrası İstanbul ve Beyoğlu'nun kruvaziyer turizmdeki çehresinin tamamen değişeceğini söyledi
"SEKTÖRLERLE İLGİLİ TÜM PAYDAŞLAR GALATAPORT İSTANBUL'UN AÇILMASINI BEKLİYOR"
Nizam Hışım, İstanbul'un kruvaziyer turistte zirveyi 2014'te gördüğünü, 2014'te sadece Karaköy Limanı'ndan ağırlanan günübirlik ziyaretçi sayısının 444 bini aştığını belirterek, bu sayının 2015'te 387 bine gerilediğini, Karaköy Limanı'nın kapanmasıyla sonraki yıllarda sayının giderek düştüğünü bildirdi.
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