"HEM İSTANBUL HEM DE BEYOĞLU KAZANACAK"

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hışım, Türkiye'nin ve İstanbul'un, kruvaziyer turizm için çok önemli bir rota olduğuna işaret ederek, İstanbul'un olduğu bir rotanın turistleri daha fazla cezbettiğini söyledi.