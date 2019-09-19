19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, prostat kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında, Galata Kulesi'ni dev bir açık mavi kravat ile süsledi.
“Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat” sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Özlem Er, eylül ayında prostat kanseri farkındalığı için çeşitli aktivitelerin düzenlendiğini söyledi.
Prostat kanserinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Er, “Dünyada 1 milyon 200 binden fazla erkek her yıl prostat kanseri tanısı alıyor. Akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser. Erken tanısı çok önemli çünkü erken tanı alan kişilerin yüzde 100'e yakını tedavi edilebiliyor” diye konuştu.
Er, erkeklerin idrar yollarıyla ilgili sorunu olduğunda doktora başvurmaktan çekinmemeleri, ailelerinde prostat kanseri görülüyorsa bu konuya dikkati çekmeleri ve daha erken yaşlarda kontrollerine gitmelerinin çok önemli olduğunu belirtti.
MAVİ KRAVATLI FOTOĞRAFI PAYLAŞAN İLK 300 KİŞİYE HEDİYE
Hastalığın sembol rengi olan açık mavi renkteki kravat, Galata Kulesi’nin kırmızı renkteki gece aydınlatmasında şehrin birçok noktasından görülecek şekilde tasarlandı. 22 Eylül’e kadar prostat kanserine yönelik farkındalık oluşturmak için kulede salınacak dev kravat, şehrin siluetine de ayrı bir renk ve tasarım katıyor.
Etkinlikte, Galata Kulesi'nin mavi kravatlı fotoğraflarını kampanya sloganlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaşan ilk 300 kişiye kampanyanın sembolü olan mavi kravatlar hediye edildi.
Sosyal medyadan da desteklenen kampanya boyunca Galata Kulesi’ni ziyaret edenler, yada fotoğraflayanlar, fotoğraflarını “takbimavikravat” ve “prostatkanserinedikkat” etiketleriyle paylaşabilecek.
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