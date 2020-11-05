Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları ve konusu kimdir? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte, detaylar...

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 OYUNCULARI KİMLER?



Chris Pratt

Zoe Saldana

Dave Bautista

Vin Diesel

Bradley Cooper

Michael Rooker

Karen Gillan

Sean Gunn

Glenn Close

Pom Klementieff

Elizabeth Debicki

Chris Sullivan

Kurt Russell



GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 KONUSU NEDİR?

“Galaksinin Koruyucuları 2” filminde ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan da galaksiyi korumak adına farklı maceralara atılıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.