"BU FİLM ONLARDA BİR ETKİ BIRAKTI"

Bu film onlarda bir etki bıraktı ve bu nedenle fazlasıyla ilgililer. Ben de bu sebepten onları dinlemeye çalışıyorum. Projemiz genellikle insanlarda değişimin başlangıcını tetikler. Asla yapmayacakları şeyleri yaparlar ve daha cesur davranırlar.