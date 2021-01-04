Netflix, Amazon derken dijital yayın platformlarına yenileri ekleniyor. Türkiye'de Blu TV ve Puhu TV'ye şimdi de Exxen ve Gain katıldı. Kullanıcılar Gain hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Peki Gain ne demek? Gain uygulaması nasıl kullanılır? Gain ücreti ne kadar?
GAİN MEDYA NE DEMEK?
GAIN, kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak hayata geçirildi. Diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışını GAIN'de bulmak mümkün.
GAİN NASIL KULLANILIR?
Gain platformunu kullanmak için üye olmanız gerekiyor. Gain’i cep telefonundan veya tabletinden izleyebilirsiniz.
GAİN TURKEY KİMİN?
Gain Turkey'in sahibi, Filli Boya'nın eski sahibi Gözde Akpınar'dır.
GAİN ÜCRETİ NE KADAR?
Gain ücreti kullanıcıdan kullanıcıya değişiyor. İlk etapta merak edenler Gain ücretini ücretsiz izleyebiliyor. Konu ile ilgili Gain şöyle bir açıklamada bulundu:
Gain, üyelerinin İnternet'e bağlı televizyon, bilgisayar, telefon ve Gain’e ulaşma imkanı veren tüm cihazlar/yöntemler aracılığıyla İnternet üzerinden film, belgesel, dizi, haber içerikleri vs. Gain’de bulunan her türlü içeriğe belirli sürelerle ücretsiz olarak erişebilmesini sağlayan, kişiye özel bir üyelik hizmeti sunar. Bazı Gain içerikleri, desteklenen çeşitli cihazlarda geçici olarak indirilebilir ve çevrimdışı olarak izlenebilir. Çevrimdışı olarak izlenebilecek içeriklerin sayısı, izlenmeye başlanması gereken süre ve izlenebilir kalacağı süre gibi hususlar dahil olmak üzere kısıtlamalar mevcut olabilecektir.
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