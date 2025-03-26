Gagavuzya Başkanı Gutsul gözaltına alındı

Moldova'da Yolsuzlukla Mücadele Merkezinden (CNA) yapılan açıklamada, "Gutsul, 72 saat süreyle gözaltına alındı. Alınan tedbir Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda uygulandı." ifadesine yer verildi.

AA'nın haberine göre; Gutsul'un gözaltına alınma gerekçesine dair bilgi verilmeyen açıklamada detayların sonradan paylaşılacağı aktarıldı.

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Gagauz Özerk Yeri Dış İlişkiler Dairesi Müdür Yardımcısı Yuriy Kuznetsov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gutsul'un yurt dışına çıkmasına izin verilmediğini belirterek, "Pasaportu alındı ve arandı." açıklaması yaptı.

"Halk Topluşu" olarak adlandırılan yerel meclis Başkanı Dmitriy Konstantinov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gutsul'un gözaltına alınmasıyla ilgili meclisin gün içinde toplanacağını bildirdi.

Gutsul'un, gözaltına alınmadan önce Türkiye'ye gitmeyi planladığı belirtildi.