Gadiri Hum Bayramı nedir? Gadiri Hum Bayramı ne zaman kutlanıyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hz Muhammed’in aynı adlı yerde yaptığı Veda Haccı hutbesinde söylediği bir ifadeye istinaden kutlanan Gadiri Hum Bayramı ile ilgili detaylar haberimizde...

GADİRİ HUM BAYRAMI NEDİR?

Şiîlerin inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib'i kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum'u öne sürerler. Bunu anmak için her sene Hicrî Zilhicce ayının 18'inde “Gadir-i Hum Bayramı” kutlanır. Bu gün, Gadir-i Hum Hadisi'nin yıl dönümüdür.

GADİRİ HUM BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.