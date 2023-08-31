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        Haberler Dünya Gabon'da asker yönetime el koydu: Cumhurbaşkanı Ali Bongo dünyadan yardım istedi

        Gabon'da asker yönetime el koydu: Cumhurbaşkanı Ali Bongo dünyadan yardım istedi

        Gabon'da bir grup asker tarafından alıkonulan ve ev hapsinde tutulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo, yardım mesajı gönderdi. Bongo mesajında, arkadaşlarına ve dünyaya "bir şeyler yapın" çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 07:54 Güncelleme: 31.08.2023 - 07:54
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        • 1

          Gabon'da bir grup asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo, evinden destekçilerine yardım mesajı gönderdi.

          Askerler tarafından ev hapsinde tutulan Bongo, konutundan çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video mesaj ile arkadaşlarına ve dünyaya "bir şeyler yapın" çağrısında bulundu.

        • 2

          "BİR ŞEYLER YAPIN"

          Bongo, "Bu insanlar beni alıkoydu. Oğlum bir yerde tutuluyor, eşim yanımda değil. Ben de konutumdayım ama neler olduğunu bilmiyorum. Dostlarımıza, dünyaya söylüyorum, bir şeyler yapın, ses çıkarın. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

        • 3

          ASKERLER YÖNETİME EL KOYDU

          Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

        • 4

          Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

        • 5

          Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

        • 6

          Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

        • 7

          Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.​​​

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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