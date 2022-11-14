Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov hastaneye mi kaldırıldı?

Associated Press'in Endonezyalı yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Zirvesi'ne katılmak için Bali'ye varmasından kısa süre sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamanın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı da iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Endonezya'nın Bali şehrinde yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirilmişti.

G20 Zirvesi yetkililerinden Luhut Binsar Pandjaitan, Endonezya'nın Denpasar şehrinde gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söz konusu zirvede Rus heyetine başkanlık edeceğini söylemişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.