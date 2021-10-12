G20 zirvesi 2021 için artık heyecan dorukta. Tüm dünyayı da yakından ilgilendiren G20 zirvesi iki gün boyunca sürecek. İşte ayrıntılar...

2021 G20 LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN?

Bu yıl G20 Liderler Zirvesi 30 ve 31 Ekim tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek.

G20 NEDİR?



Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan G-20, İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltmasından oluşuyor. Uluslararası ekonomik işbirliği kapsamında 25 Eylül 1999 tarihinde kurulmuştur

G20 ÜLKELERİ



G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.