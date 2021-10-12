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G20 zirvesi 2021 ne zaman, nerede yapılacak? G20 zirvesi nedir, Türkiye katılıyor mu? İşte G20 ülkeleri

2021 yılının G20 zirvesi için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan G20 zirvesi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Türkiye'nin de katılacağı G20 zirvesine ilişkin bilgiler...

12.10.2021 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
G20 zirvesi 2021 ne zaman, nerede yapılacak? G20 zirvesi nedir, Türkiye katılıyor mu? İşte G20 ülkeleri

G20 zirvesi 2021 için artık heyecan dorukta. Tüm dünyayı da yakından ilgilendiren G20 zirvesi iki gün boyunca sürecek. İşte ayrıntılar...

2021 G20 LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN?

Bu yıl G20 Liderler Zirvesi 30 ve 31 Ekim tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek.

G20 NEDİR?

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan G-20, İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltmasından oluşuyor. Uluslararası ekonomik işbirliği kapsamında 25 Eylül 1999 tarihinde kurulmuştur

G20 ÜLKELERİ

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

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