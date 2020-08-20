G. D. O. Kara Kedi filmi oyuncuları ve konusu sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Şafak Sezer'in senaryosunu yazıp, başrolünde oynadığı G.D.O. KaraKedi filmi hakkında bilgileri sizler için hazırladık. İşte detaylar...

G. D. O. KARA KEDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin konusu Balat semtinde geçmektedir. Taksicilikle hayatını kazanan Gürkan, pilavcılık yapan Orhan ve iflah olmaz biçimde aşık olan Duran; kendi az olanaklarıyla geçinip kimseye muhtaç olmayan üç kardeştir. Üç kardeş yaşam mücadelelerini sürdürürken, bu üç kardeşin hayatı bir gün başlarına gelen bir kazanın yol açtığı, cinayet, mafya, kız kaçırma üçgeniyle allak bullak olur.

G. D. O. KARA KEDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Şafak Sezer – Gürkan

Volkan Başaran – Duran

Serkan Şengül – Orhan

Melisa Aslı Pamuk - Elmas

Seda Yıldız - Aybars

Şener Kökkaya - Erdem

Durul Bazan - Psikopat

Erdem Akakçe - Cengiz

Hamdi Kahraman – Hamdi

Halil Kumova – Yaşlı amca

Cenk Kangöz – Cemal

Demet Bölükbaşı – Elmas'ın annesi

Server Mutluvolkan – Elmas'ın babası

Ergün Çetin – Elmas'ın ağabeyi

Uğur Kalabaş - Elmas'ın ağabeyi

Emek Gündoğdu - Elmas'ın ağabeyi