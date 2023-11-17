Fütüvvetname nedir? Edebiyatta fütüvvetnameler, örnekleri ve yazarları

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İlk yazıldıkları dönemde bir isme sahip olan ancak zaman için bu ismi unutularak genel bir ifadeyle fütüvvetname olarak isimlendirilen bu tasavvufi eserler, bağımsız birer risale olarak dikkat çekmektedir. Peki, fütüvvetname ne demek? İşte, fütüvvet kavramına dair tüm merak edilenler...

Fütüvvetname Nedir?

Fütüvvetnamenin ne olduğu ve özelliklerinin neler olduğunu açıklamadan önce fütüvvet kavramından kısaca bahsetmek gerekmektedir. Bir tasavvufi akım olan fütüvvet, dini ve mesleki bir birlik olarak tarif edilmektedir. Kelime anlamı olarak da yiğitlik, gençlik ve cömertlik gibi manalara gelen fütüvvetin genel kaide ve kurallarını, buralara dahil olan insanların uyması gereken şartları belirten eserlere de fütüvvetname adı verilmiştir.

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İlk olarak Abbasi Devleti bünyesinde kurulmuş olan fütüvvet teşkilatı Selçuklu döneminden itibaren Anadolu’da da yayılma imkânı bulmuştur. İlerleyen yıllarda bu teşkilatın bir kolu olarak Ahilik, ayrı bir şekilde yapılanmış ve Anadolu’nun neredeyse tamamında yeni bir mesleki örgütlenme olarak varlığını sürdürmüştür

12. yüzyılda Anadolu’da kurulmuş olan Ahilik teşkilatı da tıpkı fütüvvet kavramında olduğu gibi mesleki bir örgütlenme olarak dikkat çekmektedir. Hem halkı hem de esnafların ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarını düzenlemesiyle de bilinen bu teşkilatın genel kuralları da kaleme alından fütüvvetname adı verilen eserler ile düzenlenmiştir.

Kaleme alınan bu fütüvvetnamelere göre fütüvvet kavramı; kendinden önce halkı düşünmek, insanın kendisi için dilediği ya da istediği şeyi başkaları içinde istemek, bir başkasının derdiyle dertlenebilmek gibi hal ve tavırlar ile tarif edilmiştir. Ahili teşkilatının bir nevi tüzüğü gibi olan bu eserler, bu hal ve davranışları sergileyen insanları tarif etmesi açısından da büyük bir önem taşımaktadır.

Fütüvvetname Özellikleri

Bir önceki ara başlığımızda tanımını yapmış olduğumuz fütüvvetnamelerin öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Kelime anlamı olarak yiğitlik ve cömertlik gibi anlamlara gelen fütüvvet kelimesinden türetilmiş olan fütüvvetnameler; Ahilik teşkilatını genel kural ve kaideleri belirleyen eserlerdir.

Fütüvvetnamelerde çizilen fütüvvet kavramı; kendinden daha çok başkasını düşünmek, kendin için ne istiyorsan başkası için de istemek, başkalarının kusur ve ayıplarını örtmek gibi hal ve tavırlar ile tarif edilmiştir.

Ahilik teşkilatı bünyesinde yer alan insanlar için bir profil çizen fütüvvetnameler aynı zamanda bu teşkilatı oluşturan esnaflar için de birtakım kurallar getirmektedir.

Bir yönetmeliği andıran fütüvvetnamelerin ilk ortaya çıktığı tarih 13. yüzyıldır.

Fütüvvetname türünün ilk bilinen Türkçe örneği Haliloğlu Yahya Burgazi’nin yazmış olduğu eserdir. Bu eser 13. Yüzyılda kaleme alınmıştır.

Fütüvvetname Örnekleri

İlk örneklerine 13. Yüzyılda rastladığımız ve hem fütüvvet teşkilatının hem de Ahilik teşkilatının kural ve kaidelerini belirleyen fütüvvetname örnekleri şunlardır:

Tuhfetü’l Vesaya: Yüzyılda Harputoğlu Nakkaş İlyasoğlu Ahmed tarafından yazılan bu eserin dili Arapça’dır.

Burgazi Fütüvvetnamesi: Yüzyılda Haliloğlu Yahya Burgazi tarafından Türkçe olarak yazılan bu eser, bu türün bilinen ilk Türkçe örneği olması ile öne çıkmaktadır.

Fütüvvetname-i Kebir: 1524 yılında Türkçe olarak kaleme alınmış olan bu eserin yazarı Razavi’dir.

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