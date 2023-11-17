Gazavatname nedir? Edebiyatta gazavatnameler, örnekleri ve yazarları

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Din uğruna yapılan savaş manasına gelen gaza kelimesinden türetilmiş olan gazaname, en gelen tarifi ile Müslüman olmayanlarla yapılan savaşları ve bu savaşlar esnasındaki kahramanlıkları anlatmaktadır. Peki, ilk gazavatname örneği nedir? Gazavatname ne demek? İşte, tüm detaylar...

Gazavatname Nedir?

Türk edebiyatında, orduların gerçekleştirdikleri akınlar, savaşlar ve bu savaşlar esnasında gösterilen kahramanlıkları konu alan bir edebi türdür. Kelime anlamı olarak savaşmak manasına gelen gaza kelimesinden türetilmiş olan gazanameler, Müslüman olmayan düşmanlara karşı elde edilmiş olan zaferleri çoşkulu ve sanatsal bir dille ifade etmeleriyle dikkat çekmektedirler.

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Türk edebiyatındaki gazavatnamelerin tarihinin Selçuklular ile başladığı tahmin edilse de bu tür eserlerin en fazla verildiği dönem 16. yüzyıldır. Osmanlı Devleti’nin yükselme devrine denk gelen ve savaşlarda alınan askeri başarıların ardından sıkça yazılan gazavatnemeler, ileriki yıllarda askeri başarıların azalması ve fetih hareketlerinin durma noktasına gelmesiyle daha az yazılmaya başlanmıştır.

Gazavatnameler kendi içinde de türlere ayrılmaktadır. Kazanılan bir askeri zaferin ardından yazılan bu gazavatnameler; kahramanlık gösteren komutanlara yazılanlar, dini liderleri konu alanlar, yalnızca padişaha yazılanlar, savaşın kendisini konu alanlar, savaşın gerçekleştiği coğrafya ya da bölgeyi konu edinenler ve fethedilen toprakları ele alanlar olmak üzere 6 farklı türe ayrılmaktadır.

Gazavatname Özellikleri

Gazavatnameleri, Divan edebiyatı başlığı altında bulunan diğer edebi eserlerden ayıran önemli özellikler ise şu şekilde sıralanabilir:

Gazavatnameler, yalnızca savaşları konu almaları nedeniyle özel edebi türler arasında yer almaktadır.

Bu türde yazılan eserler yalnızca edebi eser olarak değil; tarihi alanda da önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.

Çoğunlukla düzyazı olarak kaleme alınsa da bazı gazavatnameler şiir formunda olabilmektedir.

Özellikle ortaya çıktıkları ve yazıldıkları dönemde yaygın olarak kullanılmışlardır.

Gazavatnameler hem yazıldığı dönemdeki hem de gelecek yıllardaki toplumlara ışık tutma açısından önemli bir yere sahiptir.

Bir gazavatname padişah için yazıldığında, o padişahın ismi ile anılmaktadır. Süleymanname, Fatihname, Selimname gibi gazavatnameler buna örnektir.

Osmanı Devleti’nde en son kaleme alınan gazavatnameler 1853 Kırım Seferi ve 1897 Yunan Harbine aittir.

Türk edebiyatında yaklaşık olarak 250 kadar gazavatname kaleme alınmıştır.

İlk Gazavatname Örnekleri

Selçuklu Devleti döneminde yazılan Danişmendnameler ve Battalnameler, bazı kaynaklarda ilk gazavatname örnekleri olarak gösterilse de bu eser türünün tanımına uyan ilk örnekler 15. yüzyılda verilmeye başlanmıştır.

Osmanlı tarihindeki ilk gazavatname örneği ise Kaşifi’ye aittir. Gazaname-i Rum isimli bu eserde, II. Murad döneminde yaşanan II. Kosova ve Varna Savaşları ayrıntılı bir şekilde tasvir edilmektedir. Yine II. Murad döneminde Balkanlar’da yapılan savaşları ve kazanılan başarıları konu alan Gazavat-ı Sultan Murad, gazavatname türünün önemli örnekleri arasında yer almaktadır.

Osmanlı Devleti’nde kaleme alınan gazavatnamelerin son örneklerinden birisi ise Rizaı’ye ait olan Manzume-i Sivastopol isimli eserdir. Kırım Savaşı’nı konu alan bu eseri, türünün diğer örneklerinden ayıran en önemli özellik ise kazanılan zaferden çok, Kırım Savaşı esnasında gösterilen direnişin övülmesidir.

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