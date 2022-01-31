Futbolda 2021-2022 ara transfer döneminin sonuna yaklaşıldı. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce futbolsever ise ara transfer döneminin ne zaman ve hangi gün sona ereceğini merak ediyor. İşte konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklama...

2022 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) ara transfer sezonu ile ilgili yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.