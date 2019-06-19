Oynadığı dönemde Türk futboluna damgasını vuran başarılı futbolcu Necati Ateş, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Spordan çıktığını söyleyen Ateş, günün yorgunluğunu yakın dostları ile bir araya gelerek attı.

Arkadaşları ile bir restoranda bir araya gelen Necati Ateş, alışveriş merkezinden ayrılmadan kısa bir mağaza turu yapmayı da ihmal etmedi.