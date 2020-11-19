Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 3-2 yenerek puanını 31'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup:

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

- Kırmızı Grup:

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.