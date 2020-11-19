Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 3-2 yenerek puanını 31'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
Misli.com 2. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|11
|10
|1
|0
|36
|10
|26
|31
|2. HEKİMOĞLU TRABZON
|10
|6
|3
|1
|20
|5
|15
|21
|3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|10
|6
|2
|2
|17
|9
|8
|20
|4. UŞAK SPOR A.Ş.
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|7
|20
|5. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|11
|17
|6. SARIYER
|9
|4
|4
|1
|9
|4
|5
|16
|7. AFJET AFYONSPOR
|9
|4
|3
|2
|11
|10
|1
|15
|8. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|10
|5
|0
|5
|13
|16
|-3
|15
|9. KOCAELİSPOR
|9
|4
|2
|3
|8
|11
|-3
|14
|10. ANKARA DEMİRSPOR
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|8
|13
|11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.
|10
|2
|3
|5
|7
|12
|-5
|9
|12. ERGENE VELİMEŞE SPOR
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|-6
|9
|13. ÇORUM FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|-2
|7
|14. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|-2
|7
|15. İNEGÖLSPOR
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|-6
|7
|16. HACETTEPE SPOR
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|-8
|6
|17. NİĞDE ANADOLU FK
|10
|1
|3
|6
|7
|20
|-13
|6
|18. GÜMÜŞHANESPOR
|10
|1
|3
|6
|11
|21
|-10
|3
|19. ŞANLIURFASPOR
|10
|1
|2
|7
|6
|29
|-23
|2
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
- Kırmızı Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. EYÜPSPOR
|11
|9
|1
|1
|28
|8
|20
|28
|2. TURGUTLUSPOR
|11
|8
|0
|3
|13
|12
|1
|24
|3. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|11
|6
|3
|2
|15
|9
|6
|21
|4. SERİK BELEDİYESPOR
|11
|5
|4
|2
|16
|10
|6
|19
|5. SAKARYASPOR A.Ş.
|11
|5
|4
|2
|16
|13
|3
|19
|6. KIRKLARELİSPOR
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|6
|16
|7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|11
|4
|4
|3
|10
|7
|3
|16
|8. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
|11
|4
|3
|4
|15
|12
|3
|15
|9. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|15
|10. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|11
|4
|2
|5
|15
|8
|7
|14
|11. BODRUMSPOR A.Ş.
|11
|3
|3
|5
|19
|17
|2
|12
|12. TARSUS İDMAN YURDU
|10
|3
|3
|4
|16
|16
|0
|12
|13. GMG KASTAMONUSPOR
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|-6
|12
|14. SİVAS BELEDİYE SPOR
|10
|2
|5
|3
|15
|15
|0
|11
|15. MAMAK FK
|10
|3
|2
|5
|8
|16
|-8
|11
|16. PENDİKSPOR
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|-1
|10
|17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|11
|4
|1
|6
|14
|18
|-4
|10
|18. PAZARSPOR
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|-5
|10
|19. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|-4
|9
|20. KARDEMİR KARABÜKSPOR
|11
|0
|1
|10
|3
|33
|-30
|-2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.
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