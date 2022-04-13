"Battaniyemi giydim!"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Uzun yıllar 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakterine hayat veren Furkan Kızılay, önceki gün Maslak'ta görüntülendi.

Bir pilavcıdan çıkarken objektiflere yansıyan Kızılay, gazetecilere poz vermeyi de ihmal etmedi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Kızılay, "Battaniyemi giyip, yemek yemeye geldim." diye konuştu.