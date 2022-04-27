Talihsiz kaza!

Ünlü oyuncu Furkan Andıç, sevenlerini korkuttu. Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un başrolünde yer aldığı 'Kara Tahta' dizisinin çekimleri esnasında talihsiz bir kaza yaşadı.

tv100'ün haberine göre; Andıç'ın, sahneye hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağların yırtıldığı öğrenildi.

Sette hazır bulunan ilk yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye götürülen 32 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandı.

Doktorların Furkan Andıç'ın 10 gün istirahat etmesini istemesi üzerine ise yapımcı Süreyya Yaşar Önal, dizinin çekimlerine 10 gün süre ile ara verildiğini duyurdu. Andıç'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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