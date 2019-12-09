"TATLI BİR İLİŞKİMİZ VAR"

- Aybüke çok tatlı. Çok uyumlu çalıştık. Süreç zor geçiyor zamanımız olmadığı için ama onunla çok iyi idare ettik. Kimi zaman ben düştüm o beni kaldırdı, kimi zaman o düştü ben kaldırdım. Tatlı bir ilişkimiz var.