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        Funda Arar: Hâlâ inanamıyorum

        Funda Arar, geçtiğimiz mart ayında vefat eden Volkan Konak ile ilgili; "Beni her gördüğünde 'Bir yemek yap da beraber yiyelim' derdi. Kısmet olmadı. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hâlâ inanamıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 18:10 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:10
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        "Hâlâ inanamıyorum"
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Funda Arar, Özcan Deniz ve Derya Uluğ, KKTC' de sahne aldı.

        Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Funda Arar, yeni imajıyla ilk kez Kıbrıs'taydı. Arar; "Kıbrıs beni ilk kez böyle görecek. Uzun zamandır bir değişiklik yapmak istiyordum. Daha önce hiç bu kadar radikal bir şekilde sarartmamıştım" dedi.

        Sarı saçlarına alıştığını belirten Arar, "Aras ilk gördüğünde ağladı. Bana; "Sen annem değil misin?" dedi. Makyajı da hiç sevmez. Doğallıktan yanadır. Şimdi yavaş yavaş alışmaya başladı. Ben de ona uygun bir dille açıkladım" ifadelerini kullandı.

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        Yaz planları kendisine sorulan şarkıcı; "İlk planımız Haziran sonunda. Heyecanla bekliyoruz. Haziran ayı yine konserlerle dolu olacak. Menajerime, bize 5 gün ayırmasını söyledim. Eşimiz dostumuzla kısa bir tatil yapacağız" dedi.

        31 Mart'ta vefat eden Volkan Konak'la olan dostluğu ve Trabzon'da mezarını ziyaret etmesi kendisine hatırlatılan Arar; "Onunla aynı okuldan mezunduk ve çok yakındık. Mezuniyeti benden eskidir ama okulla ilgili çok sohbet ederdik. Beni her gördüğünde 'Bir yemek yap da beraber yiyelim' derdi. Kısmet olmadı. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hâlâ inanamıyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

        Özcan Deniz, önceki akşam KKTC'de sevenleriyle buluştu. Son dönede annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Özcan Deniz, sahne öncesi röportaj vermek istemedi. Yaşadığı zor günleri geride bıraktığı görülen Deniz, sahnedeki enerjisiyle hem eğlendi hem de eğlendirdi.

        Derya Uluğ da KKTC'de sahne alan isimlerdendi. Sevgilisi Asil Gök'le 'Yansıma' şarkısında düet yapan şarkıcı, dinleyicilerine coşkulu bir Kıbrıs gecesi yaşattı.

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        #funda arar
        #Derya Uluğ
        #özcan deniz

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