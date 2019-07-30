30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muhteşem sesi ve yorumuyla herkesi kendine hayran bırakan Funda Arar, sevenleriyle Kıbrıs'taki bir otelde buluştu. Harbiye öncesi son konserine çıkan sanatçı, yeni parçası “Çık Aradan”ı Kıbrıs’taki sevenleriyle beraber söyledi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, şunları söyledi:
Kıbrıs’ta güzel bir konser için hazırlandık. Geçtiğimiz cuma günü “Çık Aradan” adlı yeni bir parça çıkardık. Daha çok yeni ve ilk defa canlı canlı burada seslendireceğim. Şarkı Asil Gök ve Derya Uluğ’a ait. Düzenlemesini ise Mustafa Ceceli yaptı. Çok güzel bir yaz parçası oldu. Hareketli bir parça ama sözleri çok duygusal, iki versiyonu var. Klipte Nihat Odabaşı ile çalıştık. Şarkının klibi için dans dersleri aldım. Klipte sürekli hareket halinde ve dans ediyor olmak yorucuydu ama ben dans etmeyi seviyorum. Şimdiye kadar bunu hiç görsele yansıtmamıştım. Sahnede belki ucundan, kıyısından bir şeyler yapıyorum ama ilk defa görsele yansıttım. Güzel de oldu. Çok güzel tepkiler var. Bunun yanında bazı insanlar dünden beri soruyor 'Tarzınız mı değişti?' diye ama tarz değişikliği diye bir şey yok. Sonuçta ben bir sanatçıyım ve farklı şeyler de yapmak istiyorum. O yüzden güzel olduğunu düşünüyorum.
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