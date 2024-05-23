Funda Arar: Aşkta korkuya yer yoktur
Yeni single çalışması 'Korkak' ile müzikseverlerle buluşacak olan Funda Arar, yeni şarkısı hakkında konuştu
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Funda Arar, yeni şarkısı 'Korkak'ı dinleyicilerine sunmaya hazırlanıyor.
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'Korkak' hakkında konuşan Funda Arar; "Ayrılık sonrası serzenişi anlatan bir şarkı 'Korkak'... Aşkta korkuya yer yoktur. Düşünmezsin, tartmazsın, ölçüp, biçmezsin! Korkuyorsan aşık değilsin demektir." dedi.
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Sözlerine Gülnur Badakal'ın imza attığı şarkının müziğini Mohammed Shehata Mahmoud Ramadan Saleh ve Ahmet Abdelsalam Abdelgalil Elseify yaptı. Klibi ise Safa Gülsoy yönetti.
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