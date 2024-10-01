Fulya Zenginer: Geleneksel yıl dönümü pozlarımız
Oyuncu Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile evliliklerinin 5'inci yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla adeta zamanda yolculuk yaptı
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2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan Fulya Zenginer, 2022'de oğlu Milan'ı dünyaya getirdi.
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Zenginer, evliliklerinin 5'inci yılını kutladığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.
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Ünlü oyuncu ve eşi, evliliklerinin 1'inci yılından beri evlerinin salonlarında baş başa, köpekleriyle ve 2 yıl önce kucaklarına aldıkları oğulları ile birlikte geleneksel pozlarını paylaştı.
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Zenginer, yaptığı bu paylaşımda oğlu Milan'ın huysuzlandığını belirterek, "5 yıllık geleneksel yıl dönümü pozlarımız. (Bu sene ailenin bir ferdi istifa etmek istedi, o yüzden ilk fotoğrafta tatlar biraz kaçık.) 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024. Bu sene Tarçın ve Wendy de durmamış, belli ki fotoğrafta yoklar" notunu düştü.
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Fotoğraflar. Instagram