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        Haberler Magazin Fulya Zenginer: Geleneksel yıl dönümü pozlarımız - Magazin haberleri

        Fulya Zenginer: Geleneksel yıl dönümü pozlarımız

        Oyuncu Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile evliliklerinin 5'inci yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla adeta zamanda yolculuk yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:31
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          2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan Fulya Zenginer, 2022'de oğlu Milan'ı dünyaya getirdi.

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          Zenginer, evliliklerinin 5'inci yılını kutladığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

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          Ünlü oyuncu ve eşi, evliliklerinin 1'inci yılından beri evlerinin salonlarında baş başa, köpekleriyle ve 2 yıl önce kucaklarına aldıkları oğulları ile birlikte geleneksel pozlarını paylaştı.

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          Zenginer, yaptığı bu paylaşımda oğlu Milan'ın huysuzlandığını belirterek, "5 yıllık geleneksel yıl dönümü pozlarımız. (Bu sene ailenin bir ferdi istifa etmek istedi, o yüzden ilk fotoğrafta tatlar biraz kaçık.) 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024. Bu sene Tarçın ve Wendy de durmamış, belli ki fotoğrafta yoklar" notunu düştü.

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          Fotoğraflar. Instagram

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