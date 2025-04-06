Fulham: 3 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Fulham sahasında Liverpool'la kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 23. Ryan Sessegnon, 32. dakikada Alex Iwobi ve 37. dakikada ise Rodrigo Muniz kaydetti. Liverpool'un golleri ise 14. dakikada Alexis Mac Allister ve 72'de Luis Diaz'dan geldi.

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Bu sonucun ardından Liverpool ligde 27 maç sonra kaybetti ve 73 puanda kaldı. Fulham ise 48 puana yükseldi.

Ligin 32. haftasında Fulham deplasmanda Bournemouth'a konuk olacak. Liverpool ise sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.