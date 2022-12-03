"ANNELİK BÖYLE BİR ŞEY"

Uzun bir süre kanserle mücadele eden Fulden Uras, geçmiş yıllara ait hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Uras, gönderisine, "Benim canım yanıyor ameliyattan, onun canı yanıyor evladının acısından! Annelik böyle bir şey... Hüner doğurmakta değil! Yıl çok eski... Ben yine İngiltere'de en zorlu ameliyatlardan birini geçirmişim ve yanı başımda meleğim anneciğim. Kıymet bilin geç olmadan! Bir sesini duymak için, bir sarılabilmek için neler feda ederdim bilemezsiniz" notunu düştü.