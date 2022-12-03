Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Fulden Uras: Sana sarılabilmek için neler feda ederdim - Magazin haberleri

Fulden Uras: Sana sarılabilmek için neler feda ederdim

Fulden Uras, beş yıl önce hayatını kaybeden annesi Müge Akkoyunlu ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını, "Sana sarılabilmek için neler feda ederdim" sözleriyle paylaştı

Giriş: 03.12.2022 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu, 2017 yılında geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat kaybetmişti. Uras, beş yıl önce yaşamını yitiren annesini andı.

  • "ANNELİK BÖYLE BİR ŞEY"

    Uzun bir süre kanserle mücadele eden Fulden Uras, geçmiş yıllara ait hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Uras, gönderisine, "Benim canım yanıyor ameliyattan, onun canı yanıyor evladının acısından! Annelik böyle bir şey... Hüner doğurmakta değil! Yıl çok eski... Ben yine İngiltere'de en zorlu ameliyatlardan birini geçirmişim ve yanı başımda meleğim anneciğim. Kıymet bilin geç olmadan! Bir sesini duymak için, bir sarılabilmek için neler feda ederdim bilemezsiniz" notunu düştü.

  • "KAVUŞACAĞIZ MELEĞİM"

    Ardından annesinin mezarının başında bir paylaşımda daha bulunan Fulden Uras, "Kavuşacağız meleğim, rahat uyu" ifadelerini yayınladı.

    Fotoğraflar: Instagram

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.