Fukuşima Nükleer Santrali'nde panik: 2 işçi hastaneye kaldırıldı
Yetkililer Perşembe günü yaptığı açıklamada, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu boşaltma işlemleri sırasında 2 işçinin kazara radyoaktif madde içeren sıvıya maruz kalmasının ardından hastaneye kaldırıldığını söyledi
Olay, Çarşamba günü bir grup işçinin Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) olarak tanınan filtreleme borularını temizlerken meydana geldi. Santralin işletimini yapan Tokyo Electric Power (TEPCO) radyoaktif suyun boşaltması sırasında radyoaktif madde miktarını, ulusal standardın altına indirmek amacıyla Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) olarak tanınan filtrelemeyi kullanıyor.
KİRLİ ATIK ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE SIÇRADIGörsel: Reuters
Habere göre dört işçi boruları temizlerken drenaj hortumu aniden çıktı ve kirli sıvı atık çalışanların üzerlerine sıçradı.
Tesis operatörü Tokyo Electric Power Company Holdings olay sırasında bölgedeki dört çalışanın dördünün de tam yüz maskesi taktığını ve test sonuçlarına göre hiçbirinin radyoaktif parçacık yutmadığını belirtti.
Kazanın ardından dört işçiden ikisi, kirliliği tesisten ayrılmalarına izin verecek seviyelere kadar temizlemeyi başardı. Ancak TEPCO, sıvı giysilerine bulaşan ve radyasyon seviyeleri yeterince düşmeyen diğer iki kişinin daha fazla gözlem için hastaneye götürülmesi gerektiğine karar verdi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEKGörsel: Associated Press
Hastaneye kaldırılan 20'li yaşlarındaki işçilerden birinin yüzü dışında tüm vücudunda, 40'lı yaşlarındaki diğer kişinin ise mide bölgesinde açıkların olduğu tespit edildi. Hastalarla ilgilenen doktorun aktardığına göre, iki işçinin radyasyona maruz kalma nedeniyle hastalığa yakalanma risklerinin son derece düşük olduğunu söyledi.
TEPCO, planlandığı gibi ilk iki tahliye turunu tamamladı ve Kasım ayı başından itibaren üçüncü tur için hazırlanıyor. Atık boşaltımından sorumlu TEPCO yöneticisi Junichi Matsumoto gazetecilere çarşamba günkü kazanın boşaltma planlarını etkilemeyeceğini söyledi.
OLAYGörsel: Associated Press
Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına başlandığı bildirilmişti.
Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.
Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" olduğu sonucuna varmıştı.
Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.
* Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.