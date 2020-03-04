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Japonya'da, 2011'de deprem ve ardından meydana gelen tsunaminin sızıntıya yol açtığı Fukuşima Nükleer Santrali'nin bulunduğu kasabaya giriş yasağı kısmen kaldırıldı.

Ülkedeki deprem ve sonrasında oluşan tsunaminin, Fukuşima Nükleer Santrali'nde neden olduğu radyoaktif sızıntıdan dolayı kapatılan Futaba kasabası kısmi olarak açıldı.

Kasabada bir kontrol noktasının açılmasıyla 2,4 kilometrekarelik alana erişim sağlanmış oldu.

24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde başkent Tokyo'da yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde 26 Mart'ta Fukuşima'daki bir kentte yakılacak Olimpiyat meşalesinin, Futaba'da nükleer santralin yaklaşık 4 kilometre yakınından geçmesi düşünülüyor.

2011 YILINDA 9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Olayda santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin bütünüyle tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor. Fukuşima Nükleer Santrali'ne Okuma kasabası ile ortak ev sahipliği yapan Futaba'da nükleer kaza sonrasında 7 bin kişi tahliye edilmişti.