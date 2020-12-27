Fuat Çapa'dan Fırat Aydınus'a tepki!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçı 2-2 sona erdi. Lacivert-beyazlılar, 10 kişi kaldığı maçta son bölüme 2-1 önde girse de 90+2'de Visca'nın golüne engel olamazken teknik direktör Fuat Çapa, haken Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. Çapa, Aydınus tecrübesinde bir hakeme bu yönetimin yakışmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bizim açımızdan üzücü bir sonuç. Takımımı tebrik etmek istiyorum. 60 dakikaya yakın 10 kişi oynadık ve iyi bir görüntü vardı. Bu akşam iyi organize olan bir Kasımpaşa vardı. Türkiye'nin en iyi 3 hakeminden birisi Fırat Aydunus'un böyle bir maç yönetmesi bizi üzdü. Takdir haklarını tamamen rakipten yana kullandı. Aytaç'a maç başında verdiği kartı, Başakşehirli futbolcuların faullerinde vermedi. Onlara da verse sıkıntı yok. Özellikle Fırat Aydunus'un bunu yapması bizi çok üzdü."

BASIN TOPLANTISI

"HAKEMLER İYİ NİYETİMİZİ SUİİSTİMAL EDİYOR"

Basın toplantısında da Maçın hakemi Fırat Aydınus ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çapa, şu ifadelere yer verdi:

“Bana göre Türkiye’nin en iyi 3 hakeminden biri olur. Bugünkü tercih haklarını rakipten tarafa kullanması beni hayal kırıklığına uğrattı ve biraz da üzdü. Kulübelerin saha içerisindeki yönetime ne kadar etkili olduğunu bu sezon daha iyi gördüm. Taraftar varken yansımıyordu ama şimdi daha rahat görülüyor. Oyunun sadece saha içerisinde değil saha kenarında da oynandığını çok iyi görüyoruz. Hakemler maçtan sonra saha kenarındaki duruşumuz için bizi tebrik ediyorlar ama bu iyi niyetimizi suistimal ediyorlar. VAR ile ilgili de bir önerim var. Türk futbolu çok fazla duruyor. Çabuk oynanmıyor. Her yere yatan oyuncu yüzünü tutarak yatıyor. Hakem ve VAR hakemleri bu tür pozisyonları tekrarlayıp bu eylemi yapanlara sarı kartı verdiği takdirde daha akıcı oyun olacak. Oyun kalitemiz aratacak. Seyir zevki daha fazla olacak. Bu sadece bir öneri. İnşallah bu söylediklerimize kulak verirler.”

"FENERBAHÇE KARŞISINDA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ”

Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanan Tarkan Serbest’in sezonu kapattığını söyleyen Fuat Çapa, 16. haftada karşılaşacakları Fenerbahçe müsabakasında ellerindeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışacaklarını dile getirerek, “Şu anda bir şey söylemiyorum. İstediğiniz kadar hazırlanın cumartesi yapılan test sizin yeni plan yapmanıza neden olabiliyor. Tarkan sezonu kapattı. Ameliyat olması gerekiyor. Aytaç’ın olmayışı... Elimizdeki kadrodan en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibin eksiği var desem yerine oynayabilecek olan 2 oyuncu söylerim ama size bizim eksiklerimizi söylesem yerine oynayabilecek oyuncuyu söyleyemezsiniz” değerlendirmesini yaptı.