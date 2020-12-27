Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA
STAT: Fatih Terim
SAAT: 19:00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN Sports 1
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen
YEDEKLER: Ahmed Said, Hasan Ali, Mehmet Topal, Berkay, Azubuike, Deniz, Ponck, Crivelli, Kerim, Uğur
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic
YEDEKLER: Erdem, Ahmet, Eren, Feyzi, Doğucan, Carius, Hasan, Yasin, Varsa, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
MAÇTAN NOTLAR
Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.
Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 18 puana sahip. Son 2 maçında puan elde edemeyen ve kalesinde 6 gol gören lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir deplasmanında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.
İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI
Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Rafael, PFDK'nin ceza iptali kararı ile Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alabilecek. Sakatlığı geçen Mert Günok'un da bu mücadelede kaledeki yerini alması bekleniyor.
İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu ise görev alamayacak. Öte yandan, Junior Caiçara'nın da sakatlığı sürüyor.
SKTREL SINIRDA
Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 16. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA CEPHESİ
Kasımpaşa'da 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak. Fode Koita, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier, Ramazan Köse ve Gilbert Koomson, müsabakada forma giyemeyecek.
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