        Haberler Bilgi Yaşam Frig vadisi nerede? Frig vadisi hangi şehirde, ülkede?

        Frig vadisi nerede? Frig vadisi hangi şehirde, ülkede?

        Türkiye'nin gizli kalmış tarihi hazinelerinden biri olarak kabul edilen Frig Vadisi, son yıllarda doğa yürüyüşçüleri ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Binlerce yıllık kaya anıtları ve antik yollarıyla dikkat çeken vadi, hem görsel hem kültürel açıdan büyüleyici bir rota sunuyor. Frig Vadisi'nin nerede yer aldığı ve hangi şehir sınırlarında bulunduğu ise internet kullanıcılarının sıkça sorduğu sorular arasında. Özellikle hafta sonu kaçamağı yapmak veya tarihi keşiflere çıkmak isteyenler bu benzersiz coğrafyayı yakından tanımak istiyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda Frig Vadisi ile ilgili merak edilen tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:24
        Frig vadisi nerede?
        FRİG VADİSİ NEREDE?

        Batı Anadolu’nun kalbinde, Kütahya – Afyonkarahisar – Eskişehir üçgenine yayılan büyüleyici bir açık hava müzesi: Frig Vadisi. Volkanik tüf kayaların şekillendirdiği bu coğrafya, binlerce yıl öncesinden kalan kaya anıtları, mezarlar, şapeller ve yollarıyla “Anadolu’nun gizli Kapadokyası” olarak anılıyor. Vadinin her köşesi ayrı bir hikâye anlatıyor: Yazılıkaya (Midas Şehri)’nin görkemli kaya cephesi, Ayazini’nin kaya kiliseleri, Aslantaş ve Yılantaş anıtlarının kabartmaları, Emre Gölü’nün huzurlu manzarası ve Avdalaz Kalesi’nin tüf kayalara oyulmuş odaları… Doğayla tarihin el ele verdiği bu alan, keşfetmeyi seven gezginler için Türkiye’nin en özel rotalarından biri.

        FRİG VADİSİ HANGİ ŞEHİRDE?

        Frig Vadisi tek bir şehre bağlı değil; üç ilin sınırlarını kapsayan geniş bir kültürel peyzaştır.

        Afyonkarahisar – İhsaniye / Ayazini bölgesi vadinin en çok ziyaret edilen ve turistik altyapısı en gelişmiş bölgesi. Eskişehir – Han / Yazılıkaya bölgesi Midas Anıtı ve kaya tapınaklarının yoğunlaştığı alandır. Kütahya – Dumlupınar / Çavdarhisar ise Frig uygarlığının izlerini sessizce koruyan taş köyleri ve anıtlarıyla tanınır. Bu yüzden ziyaretler genellikle Afyonkarahisar, Eskişehir veya Kütahya merkezlerinden günübirlik veya konaklamalı turlarla yapılır. Her il, vadiye farklı bir giriş kapısı sunar ve her biri kendine özgü atmosferi ile misafirleri karşılar.

        FRİG VADİSİ HANGİ ÜLKEDE?

        Frig Vadisi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alırken bölge ise MÖ 8–7. yüzyıllarda yaşamış Frig uygarlığının izlerini taşır. Bu uygarlık, Anadolu’nun en köklü kültürlerinden biridir ve kaya mimarisindeki ustalığıyla Kapadokya’yla yarışacak ölçüde görkemli eserler bırakmıştır. Frigler’in inanç sistemi, sanatı ve yaşam biçimi, bugün hâlâ bu vadinin kayalarına kazınmış durumdadır.

        FRİG VADİSİNE NASIL GİDİLİR?

        Frig Vadisi’ne ulaşım için üç farklı ana rota bulunur. Bunlardan ilki Eskişehir rotasıdır. Şehir merkezinden Han – Yazılıkaya (Midas Anıtı) yönüne özel araçla yaklaşık 1–1,5 saat süren bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Toplu taşımayla Han’a kadar minibüs, sonrasında taksi veya transferle devam etmek mümkün.

        İkincisi Afyonkarahisar rotasıdır. Şehir merkezinden İhsaniye – Ayazini – Emre Gölü hattı yaklaşık 45–60 dakika sürer. Yeni düzenlenen yürüyüş ve bisiklet parkurlarının çoğu bu bölgede bulunur. Son olarak üçüncü rota ise Kütahya rotasıdır. Bu da merkezden Dumlupınar – Aslantaş/Yılantaş anıtlarına araçla yaklaşık 1 saat içinde ulaşılan bir yoldur.

        FRİG VADİSİNDE NELER YAPILIR?

        Frig Vadisi, hem tarih hem doğa tutkunları için tam bir keşif rotasıdır. Yazılıkaya – Midas Anıtı: 17 metre yüksekliğindeki kaya cephesi, nişleri ve merdivenli yollarıyla gün batımında büyüleyici bir atmosfer sunar. Ayazini Köyü, k aya kiliseleri, yer altı tünelleri, taş sokakları ve son yıllarda açılan butik pansiyonlarıyla turizmin yeni gözdesi. Köy içinde yöresel yemekler, kahvaltı evleri ve el yapımı hediyelikler bulabilirsiniz. Aslantaş ve Yılantaş Anıtları’nında da aslan ve yılan figürlü kabartmalarıyla Frig sanatının simgeleri bulunur. Emre Gölü – Love Valley ise kano, kürek ve fotoğraf rotalarıyla doğa tutkunları için biçilmiş kaftandır. Buradaki göl çevresinde kamp alanları da mevcuttur.

        Yazı Boyutu
