Kült komedi dizisi "Friends", Netflix Türkiye kütüphanesinden kalktı. 1 Nisan 2021'de 10 sezonunun tüm bölümleriyle izleyiciyle buluşan dizinin platformdaki yayını, 31 Mayıs 2022 itibarıyla son buldu.

"Friends", geçtiğimiz sene ABD'de de benzer şekilde Netflix'ten ayrılarak, gösterim haklarının yeni sahibi HBO Max'e geçmişti. HBO Max, 27 Mayıs 2021'de "Friends: The Reunion"ı yayınlayarak, 6 başrol oyuncusunu yıllar sonra bir araya getirmişti.