Friends dizisinin unutulmaz tatlısı: Rachel'ın yanlış yaptığı trifle tarifini yeniden yorumluyoruz!

“Friends” dizisinin hayranları, Rachel’ın yanlışlıkla yaptığı meşhur trifle’ı unutamaz. İki tarifin birleşmesiyle ortaya çıkan bu tatlı, hem arkadaş grubunu hem de izleyicileri kahkahalara boğmuştu. Bu tarifle, Rachel’ın hatasından esinlenerek kendi sofranız için komik ama tamamen yenilebilir bir tatlı yapabilirsiniz!

Fotoğraf: IMDb