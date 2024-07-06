Friends dizisi hakkında ne kadar şey biliyorsunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız Friends gerçekleri!

En başta 4 başrol düşünülmüş!

Friends dizisi henüz bir projeyken şu anda olduğu gibi 6 başrollü bir proje gündemde değilmiş. Karakterlerden sadece Monica, Ross, Rachel ve Joey’nin başrol olmasını düşünmüşler. Phoebe ve Chandler dizide yine olacakmış ama onlar yan karakterler olarak düşünülmüş.