Friends dizisi hakkında ne kadar şey biliyorsunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız Friends gerçekleri!
Televizyon tarihine damgasını vuran, 22 Eylül 1994 tarihinde yayınlanan ilk bölümüyle birlikte sonraki yıllarda hazırlanacak tüm "en iyi diziler" listelerinde baş köşeye oturan Friends dizisi hakkında ne kadar bilginiz var? Yıllar içinde "bir diziden daha fazlası" olmasının haklı gururunu üzerine geçiren Friends dizisi hakkında pek bilinmeyenleri sizin için derledik!
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Zaman değişiyor, teknoloji gelişiyor, insanlık Mars'ta yaşam kurmanın peşine düşüyor ama bir şey popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor: Friends dizisi. ABD'de yayınlanmaya başlasa da tüm dünyayı etkisi altına alan Friends, ekranlara veda edeli 20 yıl oldu ama hâlâ izleniyor, hâla çok seviliyor...
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David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan 6 yakın arkadaşın hayatını kahkahalarla izliyoruz senelerdir! Peki Friends'i efsane yapan şey ne? Buna bir cevap vermek çok zor! 10 yıl ekranda kalan bu diziye dair her zaman her şey merak edildi.
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Gerçek Friends tutkunlarını ayrı tutalım, onların bilgisini sınamak mümkün değil! Peki "normal" bir "Friendssever" olarak diziye dair bilginizi test etmeye hazır mısınız? Hadi, Friends hakkında az bilinen gerçeklere bir bakalım!
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En başta 4 başrol düşünülmüş!
Friends dizisi henüz bir projeyken şu anda olduğu gibi 6 başrollü bir proje gündemde değilmiş. Karakterlerden sadece Monica, Ross, Rachel ve Joey’nin başrol olmasını düşünmüşler. Phoebe ve Chandler dizide yine olacakmış ama onlar yan karakterler olarak düşünülmüş.
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Kapı efsanesi nasıl doğdu?
Friends'de Monica'nın evinin kapısı üzerindeki gözetleme deliğini hatırlıyor musunuz? Hani çevresinde çerçeve olan! İşte o çerçevenin içinde ilk bölümlerde bir ayna da varmış ama çekimlerde kırılmış. Çerçeveyi sökmeyip aynası kırılmış halde bırakmaya karar vermişler...
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Friends karakterlerinin tam isimlerini biliyor musunuz?
Chandler Muriel Bing
Rachel Karen Green
Ross Eustace Geller
Monica E. Geller
Joseph "Joey" Francis Tribbiani, Jr.
Phoebe Buffay-Hannigan
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Friends kadrosunda hiç Emmy alamayan o kişi...
Dizi yayınlandığı süreçte de sonrasında da çok fazla ödüle aday oldu, çok fazla ödül de aldı. Ancak oyunculardan Courteney Cox, dizide canlandırdığı rolü nedeniyle Emmy ödüllerine aday gösterilmeyen tek Friends oyuncusu olmuş.
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Modaya yön verenler burada mı?
Rachel karakterinin saç modeli kısa sürede kült bir modele dönmüş ve dünyanın her yerinde kadınlar kuförlere "The Rachel" diyerek bu saç modelinden yapmasını istemiş.
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Dizi başladığında oyuncular kaç yaşındaydı?
Jennifer Aniston 25
Courteney Cox 30
Lisa Kudrow 31
Matt LeBlanc 27
Matthew Perry 25
David Schwimmer 27
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Zavallı Gunther...
Central Perk kafesindeki Gunther'i hatırlıyor musunuz? Hiç konuşmaya minik Gunther'imizin dizide olmasının tek nedeni kafedeki kahve makinasının nasıl çalıştığını bilmesiymiş! İçersen kırk yıl hatırı var, yapmayı bilirken altın bilezik!
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Bölüm başı ücretin servete dönüşmesi...
Friends dizi başladığında bu genç oyuncular bölüm başına 22.500 dolar kazanıyormuş ancak 10. sezona geldiklerinde işler epey değişmiş. Son sezonda oyuncuların bölüm başı ücreti 1 milyon dolar olmuş!
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Hollywood yolları...
Friends karakterleri sayesinde oyuncular kısa sürede star oldu ve Hollywood'a gitti. Peki ama ilk giden kim oldu biliyor musunuz? Ross'un maymunu Marcel!
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