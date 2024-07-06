11 aylık Pera bebek evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!

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Aydın'da olay, 1 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde meydana geldi.

DÜĞÜN KONVOYUNDAN ATEŞ AÇILDI

Evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen mermi isabet etti.

TAVANDAN SEKEN MERMİ İSABET ETTİ DHA'da yer alan habere göre Pera bebek, evlerinin tavanından seken mermiyle başından vuruldu. Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEK ÇOCUKLARINI KAYBETTİLER Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları olan Pera bebek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışma başlatan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlattı.

5 TABANCA 2 POMPALI ELE GEÇİRİLDİ Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, aynı mahallede düğünü olan damat Doğan G., amcası C.G., babası M.T.G. ve davetliler S.B, Ö.Ç. ve M.B.'yi şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden damat Doğan G., babası M.T.G. ile düğüne davetli olarak katılan S.B., M.B. ve Ö.Ç. tutuklandı. Damadın amcası C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ATEŞ AÇTIK" İTİRAFI Tutuklanan şüphelilerden Ö.Ç. ve M.M.’nin, polisteki ifadelerinde tabancayla havaya ateş ettiklerini kabul ettikleri öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise suçlamaları reddettiği belirtildi.