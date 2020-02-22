Televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden 'Friends' dizisinin kahramanları yeni streming kanalı HBO Max için özel bir bölümde bir araya gelecek. Oyuncuların her biri bu özel bölüm için 2.5 milyon dolar alacak.

Ross, Rachel, Chandler, Joey, Phobe ve Monica dönüyor...

1994'de ilk bölümüyle ekranlara gelen ve tam 10 yıl 236 bölüm ekrana gelen, son bölümünün üzerinden 16 yıl geçmiş olmasına rağmen hala en çok izlenen sit-com'lar arasında ilk sırada yer alan Frends'i kahramanları 'özel bir bölüm' için yeniden bir araya geliyor.

Dizinin hayranları arasında yıllardır yılan hikayesine dönen 'yeniden bir araya gelme' olayının gerçekleşeceğine dair dedikodular birkaç aydır Hollywood'da herkesin dilindeydi.

HBO yetkilileri büyük haberi dün açıkladı. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer, Mayıs ayında Netflix, Disney, Amazon gibi streaming servislerine rakip olarak yayına başlayacak olan HBO'nun yeni kanalı HBO Max'ın açılışı için senaryosuz özel bir bölüm için bir araya gelecek.

HBO Max, Frineds'in tüm bölümlerini 5 yıl süreyle yayınlamak için 425 milyon dolar ödemişti.

Yıllar sonra bir araya gelecek olan oyuncuların her birinin bu özel bölüm için 2.5 milyon dolar alacağı iddia ediliyor.

Oyuncular yeniden bir araya geleceklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da duyurdu. Paylaşımlar kısa sürede milyonlarca 'like' ve yorum alıd...