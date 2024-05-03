Fren yerine gaza bastı önüne geleni süpürdü

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kahvehaneye girmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza Kiremithane Mahallesi Dadaloğlu bulvarında meydana geldi.

İddiaya göre ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü M.T., otomobili park etmek isterken fren yerine gaz pedalına basınca cadde üzerinde bulunan kahvehaneye girdi.

Kazada kahvehanede oturan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayı gören Ali Barut, "Araç burada park halindeyken, arkadaş ehliyetsiz bir şekilde aracı çalıştırıp bir anda panik yapınca gaz ve fren pedalının yerini karıştırıp kahvehaneye girdi. Araç içeri girerken yerdeki betona tekerini vurunca lastiği patladı. Böylelikle araç sağa doğru dönünce kahvehanenin dışında önüne geleni süpürdü, sağ köşeye kadar gitti, orada da betona vurunca durdu. İlk başta biz kendimize gelemedik, suikast gibi bir şey olduğunu düşündük. Bu durumda olunca tüm insanlar panik içinde kaldı. Yaralıların olduğunu görünce daha da panik olduk, aracın altında kalan, ezilen var mı diye otomobile koştuk. Çok şükür öyle bir durum olmadı fakat 4 arkadaşımız hafif yaralandı, bir arkadaşımız ağır yaralandı" dedi.