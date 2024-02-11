FreeZone, FUT iş birliği 1 yıl uzadı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone FreeZone, bu iş birliği kapsamında gençlerin oyun ihtiyaçlarını ve espor tutkularını desteklemeye devam edecek.

FUT Esports işbirliğiyle hem esporu takip eden gençleri hem de espor ekosistemini destekleyen Vodafone FreeZone, bu kapsamda bir yandan oyun endüstrisini geliştirecek yeni ve faydalı içerikler üretiyor bir yandan da oyun turnuvaları ve Twitch yayınlarında hem takımın hem esporseverlerin yanında yer alarak ülkedeki espor ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Vodafone, espor alanında bugüne kadar pek çok sponsorluk gerçekleştirdi. 2017'de esporun güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive Esports iş ortaklığıyla ilk adımını atan Vodafone, 2018'de Riot Games ile daha kapsamlı ve büyük bir adım atarak, Türkiye'deki en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru oldu.

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2019 sonunda Türkiye Espor Federasyonu'nun düzenlediği ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'na ismini veren Vodafone, 2021'de oyun portföyüne Riot Games'in mobil oyunu Wild Rift'i kattı.

Aynı yıl Lokum Games ile beraber Zula FreeZone CUP 2021'i gerçekleştiren Vodafone, 2022'nin ilk aylarında Free Fire 5G Turnuvası'nı düzenledi. Vodafone, Kasım 2022'de ise FUT Esports'un ana sponsoru oldu.

Vodafone, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle ESA Esports Arena'da düzenlenen ve FUT Esports ile BBL Esports'un hem kadın hem de erkek takımlarının karşı karşıya geldiği 100. Yıl Valorant Gösteri Maçı'nda da yer aldı.

Vodafone, çeşitli etkinlikler ve FreeZone faydaları ile genç oyun severlerin 29 Ekim coşkusuna ortak oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla maçın toplam erişimi 3 milyona ulaştı.

63 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, oyun ve espor dünyasının her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone FreeZone markamızla 8 yıl önce adım attığımız espor pazarına yaklaşık 63 milyon TL'lik yatırım yaptık. Esporu destekleyen marka olarak baktığımızda, sektörümüzde birinci sıradayız. Hem Vodafone'lu müşterilerimiz için sunduğumuz Gamer ek paketleri hem de yeni gelen genç müşterilerimize sunduğumuz FreeZone Güzellikleri ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Gaming portföyümüzle 2018 yılından bu yana 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Geçen yıl başlattığımız FUT Esports işbirliğiyle daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşma imkanı bulduk. Bu işbirliğini bir yıl daha uzatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni dönemin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz."

FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu da bu tarz partnerliklerin başarıyı ve keyifli içerikleri de beraberinde getirdiğini aktardı.

Sünnetçioğlu, "Vodafone FreeZone markasını gururla göğsümüzde taşımanın yanında sanki kendi şirketimizmiş gibi sahiplendik. Tüm zaferlerde birlikte seviniyoruz, tüm turnuvaları beraber takip ediyoruz, tüm içerikleri FUTHOUSE'ta 30-35 kişi bir arada büyük bir keyifle çekiyoruz. Sonuç da ortada, 2023 senesinde tam 4 dünya şampiyonası finallerine katılımı ile büyük bir özenle ürettiğimiz içerikler ile milyonlarca izlenmeye imza attık." ifadelerini kullandı.