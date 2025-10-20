Fredrik Sjovold: Galatasaray'ın atmosferi bize yardımcı olacaktır

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Bodo Glimbt'in genç sağ beki Fredrik Sjovold, UEFA özel açıklamalarda bulundu.

"Bodo Glimt'in gücü bu iç saha avantajı diyebilirim. Her açıdan her gün kendimizi gelişime adamış bir ekibiz. Burada kış başladığında, diğer takımlara karşı ev sahibi avantajımız artıyor. Bu doğa ve zorlu iklim koşulları bizi formda ve diri tutuyor."

"G.SARAY'IN ATMOSFERİ YARDIMCI OLACAKTIR"

Fredrik Sjovold: "Galatasaray'ın stadyumundaki atmosfer, tüm potansiyelimizi göstermemize yardımcı olacaktır."

"KARŞILIĞINI ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Önemli anlarda baskının bizi ezdiğini ve sonuca çok fazla odaklandığımız için başarısız olduğumuzu gördük. Bu yüzden performansımıza odaklanıyoruz, çünkü önemli olan yaptığımız şey, sonuç değil. Zamanla bunun karşılığını alacağımızı ve hak ettiğimiz sonuçları elde edeceğimizi düşünüyoruz. Düşüncemiz ve başarı sürecimiz bu şekilde."