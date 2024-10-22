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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Jose Mourinho, bunun için geldi - Fenerbahçe Haberleri

        Fred: Jose Mourinho, bunun için geldi

        Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 18:41 Güncelleme: 22.10.2024 - 18:41
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        "Mourinho bunun için geldi"
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        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti ve Portekizli hocanın Manchester United'a transferindeki etkisini açıkladı.

        "MOURINHO'YA MİNNETTARIM"

        "Jose Mourinho'nun kalitesini konuşmaya gerek yok, herkes neler kazandığını biliyor. Çok büyük bir teknik direktör ve ona minnettarım."

        "BUNA 'HAYIR' DİYEMEZDİM"

        "Mourinho, beni Manchester United'a transfer eden isimlerden biriydi. Shakhtar Donetsk'te oynarken beni aradı ve Manchester United'a transfer olmamı istediğini söyledi. Mourinho'dan gelen telefondan sonra buna 'hayır' diyemezdim. Şimdi Fenerbahçe'deydim ve o da burada, yani tekrar birlikteyiz."

        "HARİKA VE SAYGIDEĞER BİR İNSAN"

        "Mourinho ile çalışmaktan mutluyum. Harika ve saygıdeğer bir insan. Takıma ve oyunculara çok şey katan bir teknik direktör.

        "MOURINHO, BUNUN İÇİN GELDİ"

        "Birçok kupa kazanmak istiyoruz ve Mourinho da bunun için geldi. Burada birlikte iyi bir iş çıkaracağımıza eminim."

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