Fransız Le Point'e göre yeni düzene yön verecek 4 lider | Dış Haberler

Fransız Le Point'e göre yeni düzene yön verecek 4 lider | Dış Haberler

Fransız dergisi Le Point, Yeni Dünya Düzeni başlığıyla özel bir sayı yayınladı ve dünyaya yön verecek 4 lideri bu özel sayısının kapağına taşıdı.

Derginin özel sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yer verildi.

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Le Point yeni dünya düzeninin baş aktörlerinin söz konusu 4 lider olduğuna dikkat çekti.

2025'te uluslararası güç dengesinin değiştiğini vurgulayan derginin kapağında, savaş uçağı, uydu ve tankların yer alması da savunma sanayinin önemine vurgu olarak yorumlandı.