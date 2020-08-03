Le Monde gazetesinin "Yüzyıl sonra Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan intikamı" başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Kuzey Afrika ve Akdeniz'de stratejik oyunu değiştirebilmek için unutulmaz bir anlaşma imzaladıklarını ve bu anlaşmanın imzalanması için görkemli ve tarih yüklü bir yere ihtiyaç duydukları belirtildi.
Haberde, bunun için Dolmabahçe Sarayı'nın mükemmel bir yer olduğu, burada Erdoğan ve Serrac'ın Kasım 2019 ile Şubat 2020 arasında anlaşmayla ilgili dört kez görüştüğü ifade edildi.
Trablus hükümetinin, Libya'ya askeri ve lojistik yardım karşılığında "Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki emellerini karşılamaya yönelik" bir deniz sınırlaması ilkesini kabul ettiği savunulan haberde, Erdoğan'ın 16 Aralık 2019'da Serrac ile Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı ikinci görüşmenin ardından "Bu askeri ve enerji anlaşması sayesinde Sevr Antlaşması'nı bozduk" açıklamasını yaptığı anımsatılarak, Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan rövanş aldığını düşündüğü yorumu yapıldı.
Haberde, Avrupa Birliği'nin (AB) ve ABD'nin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele etmek için terör örgütü YPG/PKK'ya destek verdiği vurgulandı.
15 Temmuz darbe girişimin ardından Türkiye'nin Suriye ile sınırında terör örgütü PKK'ya karşı yoğun mücadele ettiği belirtilen haberde, "Erdoğan ve onun başarısız darbe girişiminden sonraki aşırı sağcı ortaklarının gözünde, mesele yeni Sevr Antlaşması tuzağından kaçınmaktır." ifadesi kullanıldı.
Haberde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açıldığı tarihin tesadüf olmadığı, 24 Temmuz'un Lozan Antlaşması'nın 97'inci yıl dönümü olduğu kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!