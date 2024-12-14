Fransız aşırı sağı, Bayrou'ya desteğe hazır

Fransa'da aşırı sol ve aşırı sağ, Michel Barnier hükümeti tarafından önerilen bütçe teklifini reddetmiş ve güvensizlik oylamasıyla beraber Michel Barnier hükümeti düşürülmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde François Bayrou'yu yeni Fransa Başbakanı olarak atadı.

Bayrou'nun ilişkileri ise Michel Barnier'nin tersine aşırı sağ ile daha ılımlı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) Başkanı Marine Le Pen'in danışmanı Philippe Olivier, 2023'ün aralık ayında yaptığı açıklamada "Saygıdeğer ve daha ılımlı bir politikacı ortaya çıkmalı. François Bayrou bu profile uygun. O, herkesle anlaşabiliyor. İşleri idare edebilir." diyerek Bayrou'nun bir çeşit çatı aday olabileceğine vurgu yapmıştı.

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Bu sözler de göz önüne alındığında Bayrou'nun Marine Le Pen'in partisinden destek alacağı bildirildi. Ulusal Birlik Partisi Yetkilisi Jordan Bardella yaptığı açıklamada "Bizim çizgilerimiz aynı ancak bu Bayrou'yu da düşüreceğimiz anlamına gelmiyor. Gelişmeleri göz önüne alarak karar vereceğiz." diyerek François Bayrou'ya yeşil ışık yakmış oldu.

Marine Le Pen ise geçtiğimiz günlerde Bayrou'ya seslenerek " Muhalefetin itirazlarını dikkate alarak ölçülü bir bütçe oluşturabilirsiniz." dedi. Le Pen ayrıca "Bayrou söylediklerimizi ciddiye alacak kadar zeki biri, mutlaka dediklerimizi göz önüne alacaktır." diyerek Bayrou'ya el uzattı.