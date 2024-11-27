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        Haberler Dünya Avrupa Fransız aşırı sağcı Le Pen'in yargılandığı davada karar 31 Mart'ta açıklanacak | Dış Haberler

        Fransız aşırı sağcı Le Pen'in yargılandığı davada karar 31 Mart'ta açıklanacak

        Fransa'daki son 3 seçimde oylarını artırmayı sürdüren aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin önde gelen ismi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'un rakibi Marine Le Pen'in yargılandığı Avrupa fonlarını zimmetine geçirme davasında karar 31 Mart 2025te açıklanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 22:34 Güncelleme: 27.11.2024 - 22:34
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        Ulusal basında yer alan haberlere göre, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olacağını açıklayan Le Pen ve beraberindeki 20den fazla parti yetkilisi ile çalışanlarına karşı açılan ve yaklaşık iki aydır süren davada sona yaklaşıldı.

        Mahkeme, Le Penin cumhurbaşkanı adaylığının engellenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı davada kararını 31 Martta açıklayacağını bildirdi.

        5 YIL SÜREYLE YASAK TALEBİ

        Le Pen ve beraberindeki sanıkların 2004-2016 yıllarında Avrupa Birliği (AB) fonlarını yasa dışı şekilde parti çalışanlarına ödeme yapmak için kullanmakla suçlandığı davada, savcılar 13 Kasımda aşırı sağcı liderin üç yılı ertelenmiş olmak üzere 5 yıl hapis cezası ve 300 bin avro para cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.

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        Sanıklar hakkındaki delillerin suçlu bulunmaları için yeterli olduğunu ifade eden savcılar, son seçimlerde Macron'un en güçlü rakibi olan Le Penin 2027 cumhurbaşkanı seçimine adaylığı dahil 5 yıl süreyle kamu görevi yürütmesinin yasaklanmasını istedi.

        LE PEN "SİYASİ OLARAK HEDEF GÖSTERİLDİĞİNİ" SAVUNUYOR

        Aşırı sağın önde gelen ismi Le Pen, dava sürecinin başladığı eylül ayında, hakkındaki suçlamaları reddederek adaletin tesis edileceğine güven duyduğunu belirtse de hakkındaki suçlamaların kesinleşme ihtimalinin artmasıyla söylemlerini değiştirdi.

        Le Pen, geçen hafta katıldığı televizyon programında, RN ve yetkililerine karşı yürütülen yargılama sürecinin solcuların "siyasi planının parçası" olduğunu ima etti.

        OLAY

        Le Penin de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe (FN) partisinden seçilmiş bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturduğu iddiasıyla 2015te soruşturma açılmıştı.

        Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

        Ulusal Cephe (FN) partisi, 2018de isim değiştirerek Ulusal Birlik (RN) Partisi olmuştu.

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        #Le Pen
        #Fransa
        #haberler
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