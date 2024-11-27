Fransız aşırı sağcı Le Pen'in yargılandığı davada karar 31 Mart'ta açıklanacak

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olacağını açıklayan Le Pen ve beraberindeki 20den fazla parti yetkilisi ile çalışanlarına karşı açılan ve yaklaşık iki aydır süren davada sona yaklaşıldı.

Mahkeme, Le Penin cumhurbaşkanı adaylığının engellenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı davada kararını 31 Martta açıklayacağını bildirdi.

5 YIL SÜREYLE YASAK TALEBİ

Le Pen ve beraberindeki sanıkların 2004-2016 yıllarında Avrupa Birliği (AB) fonlarını yasa dışı şekilde parti çalışanlarına ödeme yapmak için kullanmakla suçlandığı davada, savcılar 13 Kasımda aşırı sağcı liderin üç yılı ertelenmiş olmak üzere 5 yıl hapis cezası ve 300 bin avro para cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.

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Sanıklar hakkındaki delillerin suçlu bulunmaları için yeterli olduğunu ifade eden savcılar, son seçimlerde Macron'un en güçlü rakibi olan Le Penin 2027 cumhurbaşkanı seçimine adaylığı dahil 5 yıl süreyle kamu görevi yürütmesinin yasaklanmasını istedi.